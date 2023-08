VIDÉO - Vacances à la plage : des jouets et des livres en libre-service

C’est devenu une nouvelle habitude, les enfants se précipitent pour choisir leurs jouets dans un bac à la plage. C’est une mère qui en a eu l’idée et qui l’a proposée à la mairie de Merville-Franceville-Plage (Calvados). Ce bac est en place depuis deux mois. Tout le monde peut profiter gratuitement de jouets de plage.

"C'est une excellente initiative parce que quand on vient à la plage avec les enfants on a déjà beaucoup d'équipement, et parfois on oublie des choses. C'est ce qui nous est arrivé hier et on a pu profiter de ce bac", raconte une vacancière. La deuxième vie de ces objets égarés permet aussi aux parents d’économiser de l’argent.