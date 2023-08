VIDÉO - Vacances : les petits trains touristiques désuets ou toujours sur les rails ?

On le pensait ringard et un peu désuet. Pourtant, à la belle saison, il n'y a rien de tel que le petit train pour se laisser guider tout en douceur. À Strasbourg, il embarque chaque année des centaines de milliers de voyageurs. En 55 minutes, la promenade offre un panorama des richesses de la ville et de son quartier allemand. Il n'y a pas que la cathédrale. Tout l'intérêt du petit train est là : susciter la curiosité et pousser les voyageurs à compléter leur visite. Et cette cheminée à touristes a d'autres atouts : on ne l'entend pas, elle se fond aisément dans le décor, à la ville comme à la campagne.