VIDÉO - Vacances : pourquoi le Bas-Rhin fait le plein de réservations

Comme chaque année, vous serez très nombreux à partir quelques jours dans un gîte pour les vacances de Noël. Trois départements sont particulièrement plébiscités : le Bas-Rhin, la Savoie et le Haut-Rhin. Reportage dans le Bas-Rhin.

C'est une chance d'être dans la région la plus visitée de France en cette période, puisqu'à l'approche des fêtes, les trains affichent déjà complet. Trois millions de personnes sont attendues, et pas seulement à Strasbourg. Les marchés de Noël, il y en a presque 200 ici. À Obernai, les touristes viennent de partout. Tous sont à la recherche d'authenticité.

Cet engouement profite à tout le monde, à commencer par les hôteliers, même ceux de communes plus excentrées. À Mommenheim, nos hôtes Sylvie et Bruno promettent un Noël à l'alsacienne. Avec leur sens de l'accueil, ils affichent complet depuis longtemps. Les réservations sont effectuées en moyenne un mois plus tôt que les autres années.