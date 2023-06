VIDÉO - Vendée : les roses trémières font leur retour

Elles font ce qu'elles veulent, où elles le veulent et quand elles le veulent. Les roses trémières fleurissent sans crier gare à tous les coins de rue ou au beau milieu de la route. "Ça pousse dans des endroits où on ne l'imaginerait pas", commente une passante face à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. "On a une allée goudronnée, et sur le côté, ça a poussé", explique un jeune garçon. Son père développe : "C'est la nature qui reprend un peu ses droits sur le goudron."

La rose trémière est une fleur emblématique de la côte atlantique, comme nos journalistes s'en sont rendu compte à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Et pour beaucoup, elle évoque la belle saison et les vacances.