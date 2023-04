VIDÉO - Vosges : de village en village aux côtés d'un boulanger ambulant

Dès le départ, le couple a décidé d’être boulanger ambulant. Plutôt que d'avoir une boutique traditionnelle fixe, ils préfèrent livrer, c’est plus utile pour les autres et plus rapide aussi. La dernière fournée est cuite sur la route. La cheminée fumante prouve que le pain continue sa cuisson. À peine arrivé, sorti du four, il est encore tout chaud.