VIDÉO - Vosges : dans ce salon de coiffure, les clients peuvent s'offrir une coupe... de champagne

Les commerces multiactivités permettent souvent de continuer à faire vivre des communes. D'autres proposent tout bonnement des services peu communs. TF1 l'a constaté notamment dans un salon de coiffure qui propose aussi de l'alcool.

À Vittel (Vosges), le salon de coiffure où nos journalistes se sont rendus est aussi un bar. Pour 50 euros environ, vous avez une coupe de cheveux et une coupe de champagne. Les habitués apprécient cette nouveauté. "Il y a une carte. C'est juste un petit quelque chose en plus pour se sentir un petit peu mieux", apprécie une cliente face à la caméra de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Trouver une licence 4 pour... un salon de coiffure

Fabrice et Anthony sont deux jeunes artisans-coiffeurs installés à Vittel depuis neuf ans. En ajoutant un bar à leur salon, ils ne souhaitaient pas uniquement gagner quelques euros de plus, mais cherchaient surtout à créer une autre ambiance. "Il fallait trouver une licence 4", confie toutefois Fabrice Zanella.

Acheter cette licence et rénover leur salon leur a couté environ 100.000 euros. Mais ils ne regrettent pas l'investissement, déjà très apprécié par leurs clients.

La multiactivité, à Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle), on connaît cela depuis 20 ans. Dans son garage avec ses deux mécaniciens, Frédéric Blosse essaie de répondre à toutes les demandes. À la pompe, la seule dans un rayon de 15 kilomètres, le service est compris pour un tarif qui ne lui apporte qu’une dizaine de centimes par litre. Mais les clients sont fidèles.

Et ce n’est pas fini puisque Agnès, l’épouse de Frédéric, en plus de l’aider à la station, est aussi fleuriste. Ils disposent, en prime, du seul distributeur bancaire des environs. Une multitude de services que les 1400 habitants de Gerbéviller espèrent garder le plus longtemps possible.