Thés dansants : le bonheur de se retrouver

Il y a des sourires, du rythme, de la bonne humeur et une joie intense de pouvoir enfin retrouver la piste. Ici, on a tout laissé au vestiaire, son manteau d’hiver, sa timidité et les petits tracas de la vie. "On oublie tout, on oublie nos soucis, on est transporté par la musique. On est heureux pendant deux à trois heures, on est ailleurs", affirme une amatrice de danse. À Rochefort (Charente-Maritime), le thé dansant Chez Mylène est devenu une institution. Après deux mois de fermeture, la patronne a enfin pu retrouver ses clients du dimanche. "Du bonheur plein, ça leur manquaient, ils me manquaient, parce que c’est une famille Chez Mylène", confie la patronne.