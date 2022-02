Thomas, 21 ans, pêcheur contre vents et marées

Ce métier, Thomas l'aime depuis tout petit. Il a ça dans le sang. Le métier se transmet de père en fils depuis des générations. Dans son port d'attache, le jeune talent impressionne ses confrères. Tom est un matelot et un ancien camarade de classe. Aussitôt les coquilles débarquées, Thomas et son père repartent pêcher du poisson. Le jeune homme a choisi une vie d'aventures et de liberté, une vie de marin.