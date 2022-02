Torréfacteurs, en quête de l’arôme parfait

Avec une sonde, Guillaume et sa femme recherchent la perfection, un art pour cet ancien pizzaiolo de Montpellier et un coup de foudre aussi. "On est venus en vacances ici. J'ai vu la machine et j'ai dit : c'est ce que je veux faire !". Née à Madagascar, Christelle replonge dans ses souvenirs à 42 ans. "Pour moi, c'est simplement magnifique", dit-elle.