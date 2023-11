Jusqu'à 200% de majoration : les petites communes asphyxiées par la hausse des primes d'assurance

Les intempéries à répétition expliquent en grande partie la hausse vertigineuse du prix des assurances proposées aux communes. Les budgets municipaux ne suffisent pas à faire face. Le 1ᵉʳ janvier 2024, plusieurs centaines de communes ne seront plus assurées.

Et si Torreilles (Pyrénées-Orientales), une commune de 4000 habitants, ne retrouvait pas d'assureur ? C'est la question angoissante qui tracasse le maire depuis des mois. Le contrat concernant le personnel, accident du travail, arrêt-maladie, grossesse, doit être résilié ou faire l'objet d'une majoration. "Cette majoration, vous le voyez, est à 200%, ce qui signifie pour ma commune de passer de 50.000 euros annuels à 150.000 euros, ce qui est beaucoup !", explique le maire, Marc Medina (SE).

Sans assurance, ce sera aux contribuables de régler la note

Et pour l'assurance des biens matériels, la sentence est tombée : résiliation au 31 décembre prochain. La raison invoquée est que Torreilles est en zone inondable, construite au bord du cours d'eau, l'Agly. Pourtant, depuis 1974, une digue a été construite et la commune n'a plus été inondée.

Sans assurance, si une crue exceptionnelle devait se produire, ce serait à la mairie et aux habitants, via les impôts, de payer. Les bâtiments communaux ne seraient pas non plus assurés pour les autres risques, comme la neige ou un court-circuit. Légalement, les communes peuvent être leur propre assureur et financer elles-mêmes les sinistres.

Suppression des primes non essentielles pour économiser

Dans l'Hérault, dans la commune de Lunas, 700 habitants, l'assurance a doublé en trois ans, passant de 15.000 à 28.000 euros. Alors pour faire des économies, le maire a dû faire des choix. "Jusqu'à présent, si le personnel était absent pour cause de maladie ou accident, on était remboursé par notre assurance du salaire qu'on continuait à verser. Nous avons décidé cette année, compte tenu de l'augmentation des primes, de supprimer cette assurance-là", explique Aurélien Manenc (SE).

Ce maire a aussi renoncé à déclarer les petits sinistres. Les assureurs affirment que la facture climatique s'élève à dix milliards d'euros en France, et qu'ils doivent désormais équilibrer indemnisations et cotisations.