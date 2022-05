VIDEO - Toulouse : les premiers usagers découvrent le plus long téléphérique de France

Le téléphérique est un vieux projet à Toulouse. Dans les années 30, un maire évoquait même déjà sa construction. Ce mode de transport va permettre de désengorger les routes au sud de la ville. "Dans les années 60, on aurait créé un grand souterrain à voitures. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce genre de chose", explique le maire Jean-Michel Lattes. Ce week-end, c'est l'attraction car l'accès au téléphérique est gratuit. Mais dès lundi, des salariés et des habitants du quartier l'emprunteront pour leur trajet du quotidien.