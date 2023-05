VIDÉO - Tourisme : à la découverte de Pont-Aven, lieu chargé de culture

Ce sont des moulins qui ont fait la renommée de Pont-Aven, tout comme les peintres. Sur les bords de l'Aven, les apprentis profitent des rayons de soleil matinaux pour sortir les pinceaux. Et pour cause : les lumières et les reflets, beaucoup d'artistes en sont tombés amoureux. Pont-Aven a même été surnommée, la "cité des peintres".