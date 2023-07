VIDÉO - Les gorges de la Dourbie, le plein d'aventures et de fraîcheur dans l'Aveyron

C'est une vallée boisée peu connue. Les touristes sont encore rares, et pourtant, les paysages sont à couper le souffle. Nichés dans les falaises, on aperçoit des villages pleins de charme. L'occasion pour nous de faire une pause gourmande. La flaune aveyronnaise, c'est le bijou de la région. Un savoureux mélange de lait de brebis et de fleur d'oranger. Une sorte de flan confectionné avec des produits locaux.