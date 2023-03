VIDÉO - Dans la Lozère, des montagnes de sensations

Pour rompre le silence, avec le bruit de vos pas, il faut s'imaginer trappeur dans ces forêts lozériennes aux airs du bout du monde... "C'est la zénitude totale. On avait d'abord découvert cette région en été et ça change tout ! On n'est pas du tout dans la même région. On découvre des paysages et des versants hivernaux qui sont vraiment magnifiques", nous explique un promeneur en raquettes. Des endroits somptueux... mais difficilement accessibles. Équipements obligatoires, la Lozère en blanc se mérite.

Le mont Lozère n'a rien à envier à ces contrées lointaines, comme la toundra en Russie, il est tombé ici près de 40 cm de neige. Nous quittons nos randonneurs avec l'envie irrésistible d'atteindre le sommet bien loin du calme de la forêt.