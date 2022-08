Tourisme : la baie de Somme tire son épingle du jeu

Cet été, les quais de Saint-Valéry en baie de Somme ont des airs de Croisette. Il n'y a plus une seule place de parking et de l'attente pour déjeuner en terrasses. La saison 2022 est partie pour égaler le record de celle de 2019, celle d'avant le Covid. Un signe qui ne trompe pas, le train à vapeur, attraction phare, a beau augmenté ses cadences, il ne désemplit pas. "On a une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière, et même par rapport à l'année 2019", affirme Tim Dewerne, chauffeur du train touristique.