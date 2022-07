Tourisme : le mois de juillet fait le plein !

Il y a aussi du monde sur les plages normandes. Et comme partout en France, c'est dans les campings que les réservations ont le plus augmenté. Pascal Valentin, responsable du "Camping du château" à Falaise (Calvados), compare cette saison à celle de 2018 et 2019. "Je pense qu'on va faire mieux par rapport aux chiffres qu'on a actuellement, on est très bons", affirme t-il. C'est une bonne saison qui devrait se poursuivre pour le mois d'août et septembre. Les entreprises du voyage s'attendent à une fréquentation en hausse de 25% par rapport à l'année dernière.