Tourisme : une saison exceptionnelle sur la Côte-d'Azur

Dans ce quatre étoiles, en juin, juillet et août, le taux d'occupation atteint 90 %. "La ville est magnifique, les gens, la cuisine est incroyable. On adore cet endroit" ; "La cuisine, le soleil, la culture, de belles plages, le beau temps", témoignent quelques clientes. Des touristes étrangers, qui plébiscitent la cuisine française, il n'y a rien d'étonnant. Dans les restaurants et sur le marché, on l'a bien remarqué.