Trois jeunes médecins s’installent dans un village de la Haute-Vienne

Pour exercer, les trois généralistes ont racheté à la pharmacie un local dans lequel était déjà installé des infirmiers et une orthoptiste. L'idée étant d'accueillir de nouvelles professions de santé comme des masseurs kinésithérapeutes. C'est un investissement conséquent de 500 000 euros et une installation à moindre frais pour la municipalité. "On les accompagne à hauteur d'un peu plus de 69 000 euros", confie la maire Béatrice Tricard.