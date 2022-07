Trop de camions sur la Nationale 10 en Charente

Sur la Nationale 10, la vitesse est limitée à 80 km/h pour les poids lourds et le dépassement est interdit. Tous les jours, les motards de la gendarmerie veillent au respect du code de la route. Il y a des problèmes de sécurité routière, mais aussi des nuisances sonores et environnementales. Depuis longtemps, de nombreux élus charentais s'inquiètent du trafic routier sur cet axe. Emprunter l'autoroute de manière définitive soulagerait un quart de la circulation sur la Nationale 10 et limiterait ainsi le nombre d'accidents qui s'y produisent chaque année.