Tulipes de Keukenhof : le sacre du printemps

Les fleurs rares et surprenantes, Sylviane et Isabelle savent les repérer. Les deux belles-sœurs sont des passionnées. Elles viennent de l'Alsace pour découvrir les dernières créations et surtout trouver des idées pour leurs jardins. Elles ont de quoi s'inspirer, car il y a ici 1 600 types de plantes bulbeuses et 800 tulipes différentes. Ce parc unique attire les visiteurs internationaux.