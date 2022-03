Un abonnement pour découvrir les produits de la région Occitanie

C’est le genre de colis qui met en appétit. Tous les ingrédients pour réaliser un gâteau salé ariégeois à la Tomme des Pyrénées sont fournis dans une boîte livrée par La Poste. Camille Mézières aime cuisiner, alors on lui a offert un abonnement. Tous les mois dans sa boîte aux lettres, elle reçoit une nouvelle recette. "On découvre des produits de la région qu’on ne connaît pas forcément et qui sont toujours très qualitatifs et très bons", confie Camille.