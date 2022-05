Un beau week-end en perspective dans le sud

S'offrir le plaisir d'un bain de mer, c'est la meilleure façon de commencer la journée pour Yohann. "On est pas mal dans l'eau. Elle est bonne, elle est fraîche et pas trop de vent. On serait presque en été", se réjouit-il. En attendant les vacances d'été, il profite en famille d'un long week-end de quatre jours au Grau-du-Roi (Gard). Sa fille Cassie, elle, découvre la joie des premiers pâtés de sable avec une météo idéale.