INSOLITE - Quand une jument remplace les camions-poubelles

Habituée aux travaux en forêts et dans les vignes, Doupette tracte sans efforts une demi-tonne de déchets par semaine. Pour les collectivités, c'est un moyen de recréer du lien entre ville et campagne. "Ça fait du bien de revenir un peu aux anciennes méthodes", témoigne Renée Kaziewicz, vice-présidente PS du Mans Métropole et déléguée à la propreté.