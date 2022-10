Un des plus beaux villages de France cherche son boucher

Quand on arrive devant la boucherie de Patrick Blanchet, il y a de l'ambiance. "Dans nos campagnes, il ne faut pas s'endormir", a-t-il affirmé. Il s'occupe principalement de la boutique. Après 50 ans de métier et à 64 ans, il faut déléguer. Sa boutique, c'est la dernière boucherie du village : "On était sept au départ. Il n'y a plus qu'une".