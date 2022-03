Un hameau dans le Gard se mobilise pour sauver son école

Ils sont une poignée, mais ils se battront jusqu'au bout pour sauver leur école, menacée de fermeture. A Franquevaux, hameau de 130 habitants, il n'y a plus de commerce ni de restaurant. L'école, c'est le dernier lieu qui apporte de la vie au village. "On ne parle pas juste de la fermeture d'une classe, on parle de la mort du village", lance une habitante. "Tous les gens qui sont venus s'installer ici, c'était pour l'école", ajoute un autre.