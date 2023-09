VIDÉO - Haute-Marne : un insolite concours de détecteurs de métaux

"Si vous êtes prêts, merci de lever les détecteurs, qu'on sache qui ne l'est pas et c'est parti !" Ce jour-là, à Vicq (Haute-Marne), il y a ceux qui courent et ceux qui prennent leur temps, pour occuper tout le terrain. Ils sont 300 ce matin, armés de détecteurs de métaux et de pelles, pour tenter de trouver 1000 jetons cachés sous terre.

"Je balaye assez proche de la terre, car j'ai un détecteur moins puissant que les autres, donc le mien ne va jusqu'à quinze centimètres", explique un des participants.

Et même si le détecteur bipe, ce n'est pas gagné pour autant. "On a aussi des capsules de bouteilles, des cartouches de chasse, des petits bouts de métal, jusqu'aux petits bouts de papier d'aluminium qui s'effritent", s'amuse un autre participant.

Les agriculteurs leur ont laissé 50 hectares de champs pour ce concours et la découverte d'un jeton devient une vraie victoire dans une si grande étendue.