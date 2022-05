Un temps idéal pour flâner

Pour une visite vraiment romantique, un tour en bateau s'impose. C'est peut-être la meilleure façon de voir la Petite France sur les eaux calmes de l'Ill. La rivière entoure tout le centre historique et offre un point de vue différent. Mais l'Ill et ses canaux bucoliques ne sont pas seulement réservés aux amoureux. Les enfants des écoles du quartier ont vite ressorti les canoës de l'été et en profitent un peu en avance.