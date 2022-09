Un touriste veut faire taire les cloches

Le vacancier râleur et sa famille ont séjourné dans une maison située à une centaine de mètres de l'église. Dans le bourg, cette affaire amuse les habitants et les derniers touristes, mais beaucoup ne comprennent pas cette plainte. Mathieu, lui, habite depuis six ans dans la commune. Son logement est situé à quelques mètres du clocher. Même son de cloche dans une boucherie installée au pied de l'église depuis seize ans. Quant à la suite, que le boucher se rassure, la mairie et les représentants de l'église sont d'accord. Les cloches continueront de sonner encore longtemps.