Pourquoi la chasse à l'arc attire de plus en plus d'amateurs

Ils font du silence et de la discrétion leurs principales armes de chasse. Les chasseurs à l'arc sont de plus en plus nombreux dans les campagnes françaises, comme à Pissos, dans les Landes, pendant une battue à laquelle nous avons assisté. Et beaucoup avouent préférer l'arc au fusil.

"Tu apprends à approcher un animal beaucoup plus près qu'au fusil. Tu es obligé d'avoir un peu plus d'attention. (...) On n'a généralement qu'une flèche. C'est laisser une chance supplémentaire au gibier", explique l'un des archers que TF1 a suivi, dans le reportage du 13H en tête d'article. Quel que soit l'arc, les chasseurs ne s'accordent que des tirs à quinze ou vingt mètres, soit beaucoup moins qu'avec un fusil.