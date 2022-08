Une conserverie de légende en Bretagne

Au petit matin, lorsque la plupart des vacanciers dorment encore, Franck et Anne sont déjà réveillés et à bon port : "on est venus voir l'arrivée du bateau pour voir si on pouvait acheter du poisson directement à la criée". Malheureusement pour eux, ce ne sera pas possible, car toutes les tonnes de sardines pêchées dans la nuit par ce bateau sont déjà réservées. Elles vont aller directement à la conserverie, l'une des plus anciennes du pays, d'où proviennent ces fameuses boîtes de sardines à l'huile.