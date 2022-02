Une famille de moniteurs de ski au Grand Bornand

Moniteurs de père en fils et de mère en fils également. La grand-mère a passé un demi-siècle sur ce terrain de jeu. Alexis est presque né sur les skis. Pour lui, chaque piste cache un souvenir, un moment et un peu d'histoire se niche au coin de chaque bâtiment. D'autant plus qu'ici, on ne néglige pas les traditions.