"Une honte", "un scandale" : indignation en Bretagne après le déversement de blé sur une voie ferrée

Résultat : près de deux millions d'euros de préjudice et des agriculteurs accablés. "Ça fait mal au ventre quand on sait le travail que c'est de cultiver du blé aujourd'hui et de voir que des personnes sont capables en deux minutes de vider la moitié des wagons. C'est une honte", crie Thomas Couepel, président de la coopérative agricole "Le Gouessant".