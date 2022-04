Une journée de vacances au soleil en Camargue

Les plus motivés délaissent leur serviette pour les chevaux de Camargue, moins confortables, mais tout aussi dépaysant. "On verra comment se déroule la balade. On pourra éventuellement se mettre côte à côte en plein cœur des marées" ; "Entre le lycée, le collège et le Covid, ça fait du bien de voir un peu des nouveaux horizons" ; "On a de la chance d'être en pleine nature", témoignent des vacanciers. Guillaume vient de Lyon et compte bien profiter de ses vacances cette semaine.