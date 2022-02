Une librairie au cœur des marchés

Des jeux, des livres jeunesse et pour adulte... chacun peut y trouver son bonheur. "C’est une petite boutique en miniature en fait. J’avais envie qu’on s’y sente bien", explique-t-elle. Et le but est atteint, car sa roulotte surprend les clients, mais aussi les autres commerçants. D’ailleurs, vu le manque de librairie à Ballan-Miré, beaucoup de clients y viennent pour avoir du choix et des conseils en matière de livre.