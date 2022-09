Une randonnée au-dessus des cimes

On voit dans le regard des randonneurs de l'admiration et de la détermination. Ce sont des femmes et des hommes solidaires :"Coûte que coûte et le temps qu'il faudra, mais on va y arriver" ; "On a le temps de nouer des liens qui sont vraiment privilégiés. Et au bout de cinq jours, on a envie de rester". Rester là-haut... dans les airs.