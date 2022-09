Une rock star dans mon village : Mick Jagger en Touraine

Ce lien entre Mick Jagger et la Touraine daterait de son enfance, et de vacances passés tout près de Pocé, au camping d'Amboise. Beaucoup l'ont déjà croisé dans la cité des bords de Loire. Les jours de marché par exemple. Le chanteur a aussi ses habitudes chez le plus ancien chocolatier de la ville. Chacun ici respecte la tranquillité du châtelain le plus rock and roll qui fêtera l'été prochain son 80ème anniversaire.