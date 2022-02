Uzeste, le village où tout le monde met la main à la pâte

Créée l'été dernier, la boulangerie compte 300 coopérateurs qui ont voulu retrouver ce commerce dans leur village. Une farine bio et locale est travaillée par les deux salariés de la boulangerie. L'un est à la viennoiserie, Marion est aux pains divers et variés. Elle a rejoint l'initiative quand les souscripteurs étaient 60 et apporté un vrai soutien. Le lieu est aussi une école. Deux jeunes femmes se forment ici au travail du levain pour ouvrir leur propre atelier. Dans quelques mois, un pâtissier rejoindra l'équipe salariée. C'est une manière aussi de faire vivre le village et les autres commerces locaux.