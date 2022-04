Vacances : chassé-croisé au camping

Il ne faut pas être trop frileux pour tenter la baignade ce vendredi matin, 25 °C dans l'air, mais 15 °C seulement dans l'eau. Bientôt le départ, alors ces vacanciers comptent bien savourer au maximum ce dernier jour de vacances. "On s'est levé tôt, on a vu le soleil, on a dit allez, journée plage", raconte la mère de famille.