Vacances : dans les Alpes-Maritimes, les touristes profitent du beau temps

Ce mercredi matin, à Antibes (Alpes-Maritimes), le temps semble suspendu pour certains. Pour profiter pleinement des vacances, on tombe la montre et on passe aux choses sérieuses. "Le plaisir, c'est vraiment de penser à autre chose, se balader, faire du sport", explique un vacancier. Mais déconnecter totalement, ce n'est pas évident.