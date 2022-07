Vacances : les glaciers ne passent plus l'été

Ce glacier a perdu 45 mètres d'épaisseur en 20 ans. Si l'on ne fait rien, il risque de disparaître dans un demi siècle, la faute au réchauffement climatique. "Effectivement, le glacier est très dégradé. On sent qu'il fait très chaud et ça ne gèle même pas la nuit. Donc, ça devient problématique pour les entraînements" ; "La zone qui est ici avec des cailloux, il y a cinq six ans on ne la voyait pas. C'était tout en glace et là maintenant, les images parlent d'elles-mêmes", disent ces skieurs.