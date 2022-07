Vacances : les incontournables de Saint-Tropez

Partons flâner dans les ruelles de Saint-Tropez avec une famille originaire d'Aurillac. Mère et fille apprécient particulièrement l'architecture iconique de la vieille ville. "C'est assez petit. C'est assez convivial. Ça me fait penser un petit peu à l'Italie avec les couleurs. C'est vraiment très beau" ; "On est complètement dépaysés. Nous qui venons de l'Auvergne, on se sent en vacances", ont-ils affirmé.