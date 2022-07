Vacances : les villages en fête

Musique, moules frites et grande tablée... les ingrédients du succès. "C'est la convivialité, on passe un bon moment. C'est sympa, on fait des rencontres, on s'amuse, on danse, on mange" ; "Avec les amis, on est une bonne équipe et on rigole bien. On passe une bonne soirée", se réjouissent certains habitants.