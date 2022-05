Vague de chaleur : ce producteur brade ses fraises pour ne pas les jeter

Les fraises sont arrivées, mais cette année, elles sont exceptionnellement abondantes. Et elles ont un mois d'avance. La faute aux fortes chaleurs des dernières semaines qui ont largement accéléré leur maturité. Alors il faut faire vite. Depuis trois semaines, Francis les récolte du matin au soir, sept jours sur sept. "Si on les laisse trop longtemps à maturité, elles commencent à pourrir et pourrissent les fraises vertes à côté, et donc la production à venir", précise-t-il.