Vague de chaleur : on profite de la fraîcheur au bord de l’eau

Ils sont plusieurs à se rafraîchir dans la rivière pour mieux supporter la chaleur. Car cet après-midi, le thermomètre doit grimper jusqu'à 32 degrés. Joseph, lui, profite donc du calme et des dernières fraîcheurs pour se balader. "La rivière est encore sauvage. (...) On est loin du monde, on est loin de la grande foule", rapporte-t-il.