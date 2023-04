VIDÉO - Var : ces "sculpteurs de sable" composent de vraies œuvres d'art

Une truelle, du sable et un son des plus apaisants. Couche par couche, Stephen Lozza se laisse porter par son imagination. Sculpter le sable, c'est tout un art. "C'est vraiment du travail de sculpture qu'on fait, ce n'est pas un château de sable. On part vraiment sur de la vraie sculpture", nous dit-il. Il faut bien mouiller, bien tasser à la base avec de l'eau de mer pour que la structure tienne bien. Elle peut tenir en moyenne une à deux semaines si c'est bien compacté. Il faut bien passer l'outil à plat, puis couper comme dans un gâteau. Dès qu'on fait des erreurs, on peut les réparer facilement juste en remettant du sable.