VIDÉO - Var : quand George Clooney s'invite à la cantine scolaire de Brignoles

À Brignoles, il y a des nouveaux venus que l'on ne présente déjà plus : Amal et George Clooney. Leur popularité, déjà assurée auprès des clients du marché rencontrés par une équipe de TF1 dans le reportage ci-dessus, risque encore de grandir ici : le couple veut participer à la création d'une ferme municipale pour alimenter en produits locaux et bio les cantines de la commune. Et a priori, à voir le "non" catégorique d'une fillette à qui sa maman demande si elle mange bien à l'école, c'est une bonne nouvelle pour les principaux intéressés, les enfants.

Cette promesse a été faite par l'acteur à Didier Brémond, le maire du village. "Au cours d'un dîner avec George Clooney en fin d'été, il m'a dit 'je te soutiens et je t'aide sur une opération comme ça, parce que j'ai envie de m'investir localement, et sur les enfants, ça m'intéresse, et encore plus avec la nourriture'. Donc on a dit 'on va faire ce projet ensemble'", raconte l'élu, interviewé à l'endroit où devraient bientôt pousser salades, tomates et radis.