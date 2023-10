VIDÉO - Vendée : à la découverte du jardin des fruits et légumes extraordinaires

Au détour du potager, on fait de nombreuses découvertes. L'arroche, une plante du Moyen Âge, dont on mangeait les feuilles. Qui a goûté des fruits pareils ? La poire-melon n'est ni une poire ni un melon, on est dans la famille de la tomate, le fruit a la taille d'une mangue. Même les légumes familiers réservent des surprises, telle cette courgette qu'on appelle la "pop-corn" ou encore ce maïs multicolore. Violettes, jaunes, rouges... le potager abrite plus d'une cinquantaine de variétés d'aubergines.