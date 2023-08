Vendée : le jeu de palets a toujours le vent en poupe

À l'heure où le soleil se fait plus discret, c'est sur le sable que nous avons posé notre planche et les fameux palets. Nous n'avons pas tardé à trouver des connaisseurs. Au palet vendéen, il faut viser une planche en plomb, contrairement à son cousin breton qui se pratique sur une planche en bois. Et comme à la pétanque, il faut s'approcher non pas du cochonnet, mais du maître, la plus petite pièce. Pour les débutants, le geste est loin d'être évident.