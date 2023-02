VIDÉO - Vie en régions : le discret retour des épiceries de village

Au cœur du village de Maclas (Loire), s'il y a toujours une épicerie, c'est grâce à Sophie et David, arrivés un peu par hasard il y a cinq ans. Ce commerce de proximité est indispensable. "Vival" est une franchise du groupe de grande distribution Casino. Le couple reverse 75 euros par mois pour bénéficier des produits, et de la notoriété de l'enseigne.

Un modèle qui leur a réussi : le chiffre d'affaires du magasin a doublé depuis la reprise. "On arrive à en vivre", nous explique David dans le reportage de TF1 en tête d'article. "On arrive à sortir de bons salaires", poursuit le jeune épicier, "on vit correctement, on a fait construire notre maison il y a deux ans". En 2022, Casino a ouvert environ 900 magasins de proximité à la ville comme à la campagne.