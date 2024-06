Située à Romagne, à 50 minutes en voiture au sud de Poitiers, la Vallée des Singes est un parc animalier qui œuvre à la protection des singes et de leur habitat naturel dans le monde entier. Repartis sur 18 territoires, plus de 30 espèces cohabitent. La possibilité de découvrir de nombreux primates, dont des gorilles, des gibbons, des chimpanzés, des bonobos ou encore mandrills.

Des gorilles, des bonobos, des mandrills, des chimpanzés, des tamarins, des ouistitis… Si vous vous rendez là-bas, vous saurez tout sur nos amis les primates. Le lieu en question s'appelle La Vallée des Singes, un parc animalier situé à Romagne (Vienne), à quelques kilomètres de Poitiers. Les visiteurs les plus férus peuvent découvrir plus de 450 primates qui vivent en semi-liberté dont certains sont présentés dans la vidéo en tête de cet article.

La particularité de nombreux espaces de cette Vallée des Singes, c'est que les mammifères y évoluent librement et les visiteurs peuvent aussi assister au nourrissage des singes. Ce parc zoologique est ouvert au public depuis 1998 et fondé par Wim Mager, un passionné de singes. Il est constitué en tout de 18 territoires répartis sur 22 hectares et se veut un lieu unique et précurseur dont l’objectif principal est de conserver la nature, l’environnement et bien sûr les primates.

Au fil du temps, ce parc animalier est devenu une référence. Pour les visiteurs, il est possible de rencontrer Yaoundé, un impressionnant gorille mâle de 200 kg. La star des lieux que l'on peut voir dans la vidéo de TF1. Ici, pas de plantation exotique, les animaux ont adapté la forêt du Poitou. Ils peuvent se cacher du regard ou se laisser longuement observer. La plus belle récompense pour les soigneurs qui les surveillent ? Voir des bébés naître et grandir.